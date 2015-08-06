« السيسي» يطلق مشروع تنمية قناة السويس الأسبوع المقبل

سيصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مرسوما عقب افتتاح قناة السويس الجديدة مباشرة لإطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس.

وسيحدد الرئيس عبد الفتاح السيسي المناطق الجغرافية من خلال مرسوم هذه المناطق التي ستخضع لإشراف الهيئة الاقتصادية التابعة لقناة السويس.

وأوضح مصدر رئاسى : “سيتم تأسيس هيئة عليا للأشراف على مشروعات تنمية قناة السويس بالكامل ورفع التقارير لرئاسة الجمهورية وسيتم إصدار كل القرارت الخاصة بتنمية قناة السويس خلال الأيام القادمة”.

وأشار إلى أنه سيكون هناك هيئة عليا لإشراف على المشروعات ولجان فرعية ستكون مهمتها التعامل مع المستثمرين وإزالة أية عقبات امامهم وسيتم رفع خطة كامل بالمشروعات لرئاسة الجمهورية وسيكون هناك لجنة قانونية تابعة لمشروع تنمية قناة السويس مسئولة عن مراجعة كل العقود التي ستبرم بين المستثمرين والدولة.

وقال المصدر إنه بموجب مرسوم الرئاسي سيقوم مجلس الوزراء بالإشراف على هيئة تنمية قناة السويس مشيرا إلى أن الهيئة ستكون بديلا عن وزارة الاستثمار وستكون مسئولة عن منح التراخيص للمستثمرين ذلك كنوع من تسهيلات مشيرا أن صدور التراخيص بعد موافقة الجهات الأمنية لن يزيد على 72 ساعة.

وشدد المصدر على أن ” أخطاء تأخير تنفيذ المشروعات كما حدث في الماضي لن يتكرر مرة أخرى هذه المرة سيقدم المستثمر وستقوم جهات أمنية بالتنسيق مع هيئة تنمية قناة السويس بجمع معلومات وجدية المشروع والموافقة سريعا “.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قناة السويس الجديدة اليوم الخميس في حضور عدد من رؤساء وقادة وممثلي دول العالم.