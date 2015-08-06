عزيزى مريض السكر.. الحر خطر عليك وروح لدكتورك لو حسيت بالدوخة

تساهم ارتفاع درجات حرارة ورطوبة الجو فى إصابة مرضى السكر ببعض الأضرار الصحية، ويجب عليهم توخى الحذر عند تعرضهم لأشعة الشمس أثناء خروجهم.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد السبعاوى أخصائى أمراض السكر والغدد والصماء، إنه يجب على مرضى السكر الاهتمام بقياس مستويات الجلوكوز بصفة دورية، خاصة مع ارتفاع درجة حرارة الجو لكى يكون على دراية بنسبة السكر بالدم من أجل التحكم فى مستوياته .

ويستكمل د. السبعاوى قائلا "يجب على مرضى السكر الاهتمام بالجلوس فى مكان أو غرفة جيدة التهوية لتجنب العرق وفقد جسمه للسوائل، وكما يجب أن يحرص على تناول الغذاء الصحى المناسب لحالته الصحية ."

ويتابع د. السبعاوى قائلاً "يجب أن يذهب مريض السكر إلى الطبيب المعالج لحلته الصحية فى شعوره بتلك الأعراض التالية."

1) زيادة إفراز العرق بصورة مبالغة.

>2)شعور المريض بالدوخة.

>3)الشعور بالإعياء الشديد.

لذلك ينصح د. السبعاوى قائلا "يجب على مريض السكر الذهاب للطبيب على الفور فى حالة ظهور الأعراض السابق ذكرها، لتجنب تعرضه لبعض الأضرار الصحية ."