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محامى الراقصة شمس: "الاستئناف" حددت جلسة جديدة لإعادة محاكمة موكلتى

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محامى الراقصة شمس: "الاستئناف" حددت جلسة جديدة لإعادة محاكمة موكلتى محامى الراقصة شمس: "الاستئناف" حددت جلسة جديدة لإعادة محاكمة موكلتى
أكد عاصم قنديل محامى الفنانة الاستعراضية شمس أن محكمة الاستئناف حددت جلسة جديدة فى منتصف شهر سبتمبر لإعادة محاكمة موكلته أمام نفس الدائرة التى أصدرت حكما غيابيا عليها بالسجن 10 سنوات، لاتهامها بخطف طفلة من دار أيتام بمدينة نصر.

تعود أحداث الواقعة للعام الماضى عندما تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من مدير دار الهيئة المصرية لقرى الأطفال، يتهم "آلاء محمد عبد الرازق" الشهيرة بالراقصة "شمس" باختطاف طفلة تبلغ من العمر عامين من دار الأيتام بدعوى أنها تكفلها وتتنزه بها، ورفضت إعادتها للدار.

وكشفت تحقيقات هيثم مشهور وكيل أول نيابة مدينة نصر، أن الراقصة كانت تتردد على دار أيتام وبصحبتها زوجها المطرب سعد الصغير، وكانت تكفل طفلة وتجلب لها الهدايا بحسب نظام الدار ثم طلبت تبنى الطفلة لكن القانون لا يسمح لكونها راقصة، وفى أحد الأيام طلبت من الدار أن تخرج بالطفلة وسُمِحَ لها لمدة 48 ساعة حسب النظام المعمول به، إلا أن المتهمة رفضت إعادتها بعد انتهاء المدة.

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مصر 365