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ضبط 11قضية تنقيب عن الآثار و292 مخالفة بفنادق سياحية

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ضبط 11قضية تنقيب عن الآثار و292 مخالفة بفنادق سياحية ضبط 11قضية تنقيب عن الآثار و292 مخالفة بفنادق سياحية
شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حملات أمنية على مدار شهر، فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار التى تستهدف تحقيق أعلى معدلات الأمن السياحى بالبلاد، وضبط الجريمة بشتى صورها .

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط (11) قضية تنقيب عن آثار، وضبط قضية حيازة آثار والاتجار بها و ضبط (2) قضية نصب بآثار مقلدة و (292) قضية فى مجال مخالفات الفنادق السياحية و (201 ) مخالفة شركات سياحية و (295) قضية فى مجال قضايا الآداب والمحلات العامة .

كما تم ضبط ( 53 ) قضية ممارسة سلبية ضد السائحين، وضبط (38) قضية سرقة و(3) قضايا نصب و(5) قضيايا مخدرات، وتنفيذ(155) حكما قضائيا (3 حكم جناية، 82 جنح حبس، 70 حكم مخالفة)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين كل على حدة.
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