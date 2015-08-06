لتدليك البطن فوائد.. بيعالج الإمساك ويسهل الهضم ويخليك مبسوط

لا يؤمن البعض بفوائد التدليك، إلا أن الكثير من الأطباء ينصحون به كعلاج مساعد لكثير من الأعراض المرضية، والعمل على تخفيفها.

أكدت الدكتورة نسمة عادل أخصائية أمراض الباطنة على أن التدليك له الكثير من الفوائد، خاصة إذا مارسه البعض بشكل سليم وفى مناطق معينة من الجسم لتحسين سريان الدورة الدموية بها ورغبة فى علاج بعض الأعراض المرضية.

>وأحد أهم مناطق التدليك الهامة، حسب ما توضح نسمة، البطن، وهى منطقة يعانى خلالها الشخص من بعض الأعراض كالتقلصات، وآلام البطن، لذا فالتدليك الهادئ لمدة لا تقل عن العشر دقائق يوميا يساعد على:

- التخلص من عسر الهضم الدائم، ويساعد على سريان الدم للأمعاء مما يسهل وظائف الهضم جيدا

>- يساعد على تليين البطن، وتسهيل حركة الأمعاء وبالتالى التخلص من الإمساك وتسهيل التبرز

>- يساعد على التخلص من تقلصات وبعض آلام البطن

>- يساعد على سريان الدم فى منطقة البطن كافة مما يشعرها بالارتياح التام

>- التدليك يساعد على الراحة النفسية ككل، وبالتالى يقلل من الشعور بالأعراض المرضية العضوية بالتبعية.