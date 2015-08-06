متشربش ميه متلجة مرة واحدة فى الحر ده.. هتلهب معدتك

مش عشان تطفى نار الحر، تشرب ميه متلجة، نصيحة قدمها الدكتور محمود رفعت أخصائى أمراض الجهاز الهضمى، والذى أكد على أن شرب المياه المثلجة فى هذا الطقس الحار خطر على الأمعاء وقد يتسبب فى إصابتها بالكثير من الأعراض المرضية.

وتابع رفعت مؤكدا على أن الطقس الحار يتسبب فى الشعور الدائم بالعطش نتيجة إفلاس الجسم من مياهه أولا بأول، فالعرق الشديد والمتواصل الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الطقس، يكون سببا فى جفاف الجسم والجلد والشعور الدائم بالعطش، ويقبل الكثيرون على تناول المياه المثلجة فى الصيف ويفضلونها عن المياه العادية، على الرغم من مشكلاتها الكثيرة.

كيف تتناول المياه فى الصيف

أضرار تناول المياه شديدة البرودة فى الصيف

>ونصح محمود بضرورة تناول المياه "باردة" لا مثلجة، ويتناولها على دفعات دون مفاجأة المعدة، بل يتناول الشخص رشفة تلو الأخرى حتى الارتواء التام.>وحسب تأكيد "رفعت" فالمياه المثلجة أو شديدة البرودة تعتبر خطيرة للغاية على المعدة، لأن درجة حرارتها منخفضة بشدة فتصدم الأمعاء وتحفز التهابها فور تناولها، كما تزيد من الشعور بالحموضة، وتزيد فرص الإصابة بحمو أو حرقة الأمعاء، كما تسبب التلبك المعوى وعسر الهضم ويصعب تناول الطعام بعدها بشكل مريح، بل يعانى الشخص من آلام وتقلصات.