للأمهات.. تعرفى على أهم علامات بلوغ أبنائك

البلوغ، هو أحد المؤشرات الأولية التى تدل على انتقال الأطفال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة ظهور صفات الرجولة للذكور والأنوثة للإناث.

حول ذلك يقول الدكتور عمرو الأهوانى استشارى الذكورة والعقم بقصر العينى، إن بلوغ الطفل هو مرحلة ينتقل خلالها من مرحلة الطفولة بصفاتها إلى مرحلة ظهور صفات الرجولة عليه، وهى غالباً ما تحدث عندما يصبح عمره ما بين 13 إلى 15 عاما، حيث يبدأ ظهور بعض العلامات على الطفل، ومن أبرزها:

>1)خشونة نبرة صوته.

>2)ظهور حب الشباب .

>3)ظهور شعر بالشارب والذقن وتحت الإبطين ومنطقة العانه.

>4)كبر حجم الثدى بالنسبة للفتيات والذى فى بعض الأحيان يصاحبه وجود ألم فى بداية البلوغ ويختفى بعض ست شهور.

>5)كبر حجم الخصيين والعضو الذكرى بالنسبة للذكور.

ويتابع د.عمرو قائلا "يجب على الأباء والأمهات الاهتمام بملاحظة ظهور علامات البلوغ على أبنائهم، خاصة بمرحلة البلوغ، مع ضرورة احتوائهم لتجنب إصابتهم بالقلق والتوتر خلال هذه المرحلة الهامة ولتفادى تعرضهم لبعض الأضرار مستقبلا ."