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القبض على صاحب ثلاجة وبحوزته 650 دجاجة مجهولة المصدر بالهرم

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القبض على صاحب ثلاجة وبحوزته 650 دجاجة مجهولة المصدر بالهرم القبض على صاحب ثلاجة وبحوزته 650 دجاجة مجهولة المصدر بالهرم
ألقى ضباط مباحث والتجارة الداخليه بإشراف العقيد مصطفى البكرى القبض على مدير ثلاجة يقوم بتخزين وبيع الدواجن منتهية الصلاحية وبيعها للجمهور بالهرم.

وردت معلومات أكدتها التحريات بقيام إبراهيم.م صاحب ثلاجة دواجن بدون ترخيص بالهرم بتخزين كميات كبيرة من الدواجن منتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها فى عبوات مقلدة ووضع عناوين وهمية دون الحصول على أى تراخيص وعدم توافر الاشتراطات الصحية لكونها تسبب أمراض جسيمة للمستهلكين وطرحها للبيع للمواطنين بالأسواق ،غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ومعرضاً الصحة العامة للخطر وتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم القيام بحملة تموينية بصحبة مفتشى الأغذية وتم ضبط محمد ح 46 سنة المدير المسئول عن الثلاجة وضبط 65 كرتونة دواجن سعة الواحدة 10 فراخ زنة الواحدة 1100 جم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة لتولى التحقيق.

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مصر 365

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