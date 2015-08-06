بالصور.. مباحث العلمين تضبط 77 ألفا و500 علبة سجائر مهربة من الخارج

تمكنت مباحث العلمين بمحافظة مرسى مطروح، من ضبط 77 ألفا و500 علبة سجائر كيلوباترا صينى مهربة من الخارج، بمسكن مزارع، بقرية سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً من العميد إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث، بتمكن مباحث العلمين تضبط 77 ألفا و500 علبة سجائر كيلوباترا صينى مهربة من الخارج، بمسكن مزارع، بقرية سيدى عبد الرحمن، بالساحل الشمالى.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين عن قيام "فرحات.خ.ع.م" 41 سنة مزارع، مقيم بقرية سيدى عبد الرحمن، بمزاولة نشاطه غير المشروع بالاتجار فى السلع المهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية بدون ترخيص.

تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وضبطه بمسكنه وبحوزته 7750 قاروصة سجائر ماركة كليوباترا صينى الصنع بإجمالي 77 ألفا و500 علبة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار وأن المضبوطات مهربة جمركياً وغير خالصة الرسوم الجمركية، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم بقسم شرطة العلمين تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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