كابيللو يحكي عن 25 دقيقة جعلته يطلب ضم ميسي.. وهل هو الأفضل في التاريخ

هل تتخيل أن 25 دقيقة فقط كانت كافية من أجل أن يقوم مدرب مخضرم مثل فابيو كابيللو يحاول ضم اللاعب الشاب آنذاك ليونيل ميسي إلى يوفنتوس؟ بالفعل هذا ما حدث في عام 2005.

خلال عام 2005 واجه يوفنتوس نظيره برشلونة في ملعب كامب نو في إطار بطولة كأس جوان جامبر الودية، وشهدت مشاركة صاحب الـ19 حينها ميسي.

وتحدث المدرب الإيطالي لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية قائلا:"بعد مرور 25 دقيقة من المباراة ذهبت إلى مدرب برشلونة فرانك ريكارد وطلبت منه إعارة ميسي ليوفنتوس".

وأضاف"كنت أعلم أن ناك بعض المشاكل المتعلقة ببعض الأوراق تعيق مشاركة ميسي مع برشلونة في بداية الموسم، وهنا خطرت لي فكرة الحصول عليه على سبيل الإعارة".

واستدرك"لكن ريكارد أكد أن تلك المشكلة سوف تنتهي بعد ثلاثة أو أربعة أشهر على الأرجح، وأن ميسي سيكون له دور مع برشلونة خلال ذلك الموسم".

سبب رغبته في ضمه

إذا ماذا دفع كابيللو لطلب ضم ميسي بعد رؤيته يلعب لمدة 25 دقيقة فقط، ولماذا لم ينتظر ليراه أكثر في مباريات أخرى؟

أجاب المدرب الإيطالي قائلا:"أتذكر عندما رأيت اسمه في تشكيل برشلونة منذ بداية المباراة، شعرت بالاندهاش، لاعب في ذلك السن يستطيع اللعب أمام 90 ألف متفرج وأمام مدافع مثل فرانكو بالزاريتي الذي كان يراقبه".

وأردف"لكن ميسي يبدو وكأنه يعرف ماذا سوف يفعل خلال المباراة".

وواصل"شخصيته داخل الملعب، طريقة مرواغته لخصومه، وذهابه مباشرة نحو المرمى بجرأة غير عادية كان أمرا رائعا".

وأكمل"فرانكو باريزي وباولو مالديني كنا نعلم أنهما سيكونان لاعبان رائعان بسبب موهبتهما الكبيرة، لكن هناك أيضا طريقة تفكير اللاعب".

وتابع"هؤلاء اللاعبين يقومون بتضحيات كبيرة، فهم يتدربون ويتدربون ثم يلعبون مباراة، لكن مع ميسي أنا شاهدت شيئا مختلفا".

وأوضح"ما قدمه في تلك المبارا أمام يوفنتوس، بلا شك أدركت على الفور أنه سيصل لقمة كرة القدم".

الفارق بين ميسي في الماضي والحاضر

بعد إشادة كابيللو بميسي بعد مشاهدته لمجرد 25 دقيقة أمام يوفنتوس، ما هو الفارق بين اللاعب في عام 2005 و2015؟

أجاب"الآن ميسي يستطيع اللعب بخبرة أكثر من الماضي، وهذه ميزة إضافية له".

وأكمل"ذلك التوازن سوف يجعله يستمر في قمة مستواه حتى نهاية مسيرته الكروية".

هل ميسي الأفضل في التاريخ

وجه سؤالا بعد ذلك إلى مدرب إنجلترا السابق إذا ما كان يعتبر ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ولكنه رفض الموافقة على ذلك الأمر.

وأوضح"لا يمكن التحدث عن أفضل لاعب في التاريخ، لأن كرة القدم فيها عصور مختلفة، وكل لاعب تفوق في وقت ما على كل البقية".

وأتم"في البداية كان ألفريدو دي ستيفانو، ثم بيليه، تلاه دييجو مارادونا، وأخيرا ميسي".

ملخص ما قدمه ميسي أمام يوفنتوس عام 2005