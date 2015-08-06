"اليوم السابع" تصدر عددا تذكاريا بمناسبة افتتاح قناة السويس

تحت عنوان "المعجزة"، يطرح "اليوم السابع" غدًا الخميس عددًا تذكاريًا بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، ينشر من خلاله آخر قصائد الشاعر الكبير، الراحل عبد الرحمن الأبنودى، بعنوان "إحنا رجالك"، والتى من المقرر أن يغنيها الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، خلال حفل الافتتاح.

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضًا.. " المعجزة.. عدد تذكارى.. قناة السويس إرادة شعب.. من أم الدنيا لكل الدنيا.. مصر تفتح القناة.. السيسى على المحروسة.. والزعماء والملوك فى المنصة الرئيسية.. و900 فنان يشاركون فى الحفل المسائى ويقدمون أوبرا عايدة.. "الرافال" والـ"إف 16" تحلقان فى الإسماعيلية.

مطار القاهرة يستقبل 1500 مبعوث للمشاركة فى حفل الافتتاح.. وأبرزهم ملك البحرين وأبو مازن والرئيس اليمنى ورئيس توجو.. وصول وزراء خارجية فلسطين والكونغو والأردن.. ووفود من الصحف الأفريقية والأوروبية والعربية.



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