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"تعليم مفتوح القاهرة": لا امتحانات للطلاب اليوم واستئناف المواد من السبت

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"تعليم مفتوح القاهرة": لا امتحانات للطلاب اليوم واستئناف المواد من السبت "تعليم مفتوح القاهرة": لا امتحانات للطلاب اليوم واستئناف المواد من السبت
قال الدكتور السيد تاج الدين، مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، إنه لا توجد امتحانات للطلاب بالمركز، اليوم الخميس، بالقاهرة والمحافظات، مشيرًا إلى أنه سيتم استئناف امتحانات الطلاب يوم السبت المقبل.

وأضاف "تاج الدين"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات لامتحانات الدبلومات المهنية، التى من المقرر أن تبدأ السبت المقبل، وتنتهى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس الجارى.

ويؤدى الطلاب الامتحانات، حسب بيان إعلامى من المركز، فى الدبلومات الآتية:

1- الدبلوم المهنى للمحاسبة (محاسبة مالية/ ومراجعة تكاليف إدارية).
>2- دبلوم التربية الخاصة فى مرحلة ما قبل المدرسة والتعليم الابتدائى (إعاقة سمعية/ عقلية/ صعوبات تعلم).
>3- دبلوم إعداد معلمى العربية للناطقين بغيرها.
>4- خدمات التغذية التطبيقية (ترم ثانى فقط).

- رئيس جامعة القاهرة يعين السيد تاج الدين نائبا لمدير مركز التعليم المفتوح

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