القبض على صاحب مصنع منتجات غذائية مغشوشة بالوراق

ألقى ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة القبض على مدير مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص، واستخدامه علامة تجارية مزورة بالوراق.

وردت معلومات أكدتها التحريات بإشراف العقيد مصطفى البكرى مدير شرطه التموين بالجيزة بقيام أدهم ط 20 سنة بإدارة مصنع بتعبئة المواد الغذائية والسكر "بدون ترخيص"، واستخدامه علامة تجارية بدون وجه حق، ووضع عناوين وهمية على العبوات لترويجها وتوزيعها بالأسواق والمحلات العامة بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

تم إعداد والقيام بحملة تموينية بصحبة مفتشى الأغذية وألقى القبض على المتهم وضبط 10 ونصف طن سكر أبيض ناعم.