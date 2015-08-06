أخبار عاجلة

هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
بالصور- تعرف على ملكة الجمال التي أصبحت عمدة جبل طارق -
الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

عاطل يطعن عامل بسبب خلافات مالية فى دمنهور ( تحديث )

Google+ Print
عاطل يطعن عامل بسبب خلافات مالية فى دمنهور ( تحديث ) عاطل يطعن عامل بسبب خلافات مالية فى دمنهور ( تحديث )
أصيب عامل بجرح طعنى شبه نافذ بالبطن، بمدينة دمنهور فى محافظة البحيرة، وتم نقله للمستشفى العام.

بالفحص تبين أنه يدعى "عطية . ر . ع" عامل ومقيم عزبة عتمان دائرة القسم، وبسؤاله اتهم " حسين . خ . ح" عاطل، ومقيم بذات العنوان المطلوب ضبطه وإحضار في القضية رقم 7496/2015 جنح القسم "ضرب " بالتعدى عليه بالضرب بأداة حادة كانت بحوزته، محدثا إصابته، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتحرر المحضر 12543/2015 جنح القسم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365