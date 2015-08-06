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القبض على 1700 هارب من أحكام وتحصيل 10 آلاف جنيه بالغربية

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القبض على 1700 هارب من أحكام وتحصيل 10 آلاف جنيه بالغربية القبض على 1700 هارب من أحكام وتحصيل 10 آلاف جنيه بالغربية
شنت مديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء نبيل عبد الفتاح سعد مدير الأمن، حملة أمنية بمدن وقرى المحافظة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية قادها اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، والعميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق من العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية، والنقيب محمد النجار وكيل قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، وبمشاركة ضباط الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت الحملة عن ضبط 1700هارب من أحكام، منهم 989 محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و691 محكوما عليهم فى غرامات، و12 محكوما عليهم فى مخالفات، و8 محكوم عليهم فى جنايات فى قضايا مخدرات وسلاح بأحكام تتراوح بين 3سنوات إلى المؤبد، وتحصيل 10566جنيها قيمة غرامات، وتم إيداع المبلغ فى خزينة المحكمة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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مصر 365