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سقوط مسجل خطر فى 25 قضية وآخر بحوزته أقراص مخدرة بأسوان

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سقوط مسجل خطر فى 25 قضية وآخر بحوزته أقراص مخدرة بأسوان سقوط مسجل خطر فى 25 قضية وآخر بحوزته أقراص مخدرة بأسوان
تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان خلال الساعات الماضية من ضبط عاطلين أحدهما له معلومات جنائية مسجلة وبحوزتهما أقراص مخدرة بغرض الاتجار، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة.

كانت مأمورية أمنية بدائرة مركز كوم امبو قد أسفرت عن ضبط المتهم (أحمد. م) 54 سنة وبرفقته المتهم (أحمد. س) 31 سنة والسابق اتهامه فى (25) قضية متنوعة ومخدرات وبحيازتهما (175) قرصا مخدرا لعقار التامول وسلاح أبيض عبارة عن مطواة ومبلغ مالى (155) جنيها و(2) هاتف.

و بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما غير المشروعة حسبما أفادت الشرطة وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم (3407) إدارى كوم أمبو، فيما يجرى إخطار نيابة المركز للتحقيق.

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مصر 365