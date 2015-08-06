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مجلس الدستور الجزائرى: الهندسة الافريقية للحكامة أصبحت اليوم جاهزة للتطبيق

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مجلس الدستور الجزائرى: الهندسة الافريقية للحكامة أصبحت اليوم جاهزة للتطبيق مجلس الدستور الجزائرى: الهندسة الافريقية للحكامة أصبحت اليوم جاهزة للتطبيق
أكد مراد مدلسى رئيس المجلس الدستورى الجزائرى أن الهندسة الافريقية للحكامة بعد اجتماع مجموعتى "الدستورية و دولة القانون" و"حقوق الانسان و العدالة الانتقالية" الذى اختتمت أعماله أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة اصبحت جاهزة للتطبيق، مشيرا فى تصريح أدلى به عقب اختتام الإجتماع إلى أن الهندسة الافريقية للحكامة أصبح لها اليوم برنامج عمل ومكتب منتخب يتكفل بتوفير الانسجام الضرورى بين الدول الاعضاء فى الاتحاد الافريقى.

و اوضح مدلسى فى هذا الصدد، أن هذه الهندسة تطورت من فكرة الى مشروع ومن مشروع الى آليات واليوم وبفضل اجتماع الجزائر يمكن القول ان الفكرة أصبحت جاهزة للتطبيق بعد تحديد الأولويات التى تعمل على أساسها خلال السنتين المقبلتين، مشيرا إلى أن انتخاب مكتبين لكل مجموعة عمل سيسمح ب"تجنيد الطاقات الموجودة على مستوى الدول و المؤسسات" كما ستعمل المجموعتان سيويا على تحقيق انسجام أكثر ما بين الآليات الإفريقية الخاصة بتطوير الحكامة و الديمقراطية بصفة أوسع.
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