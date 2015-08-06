أخبار عاجلة

هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
بالصور- تعرف على ملكة الجمال التي أصبحت عمدة جبل طارق -
الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مجلس الأمن قد يصوت الجمعة على قرار بشان هجمات بغاز سام فى سوريا

Google+ Print
مجلس الأمن قد يصوت الجمعة على قرار بشان هجمات بغاز سام فى سوريا مجلس الأمن قد يصوت الجمعة على قرار بشان هجمات بغاز سام فى سوريا
قال دبلوماسيون ان من المرجح ان يصوت مجلس الامن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على اقتراح امريكى يطلب من الامين العام للمنظمة الدولية بان كى مون ومن منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تأليف فريق من المحققين لتحديد المسئول عن هجمات بغاز سام فى سوريا.

وتحديد المسؤولية فى هجمات بأسلحة كيماوية سيمهد الطريق امام مجلس الامن الذى يضم 15 عضوا لاتخاذ اجراءات، وهدد المجلس بالفعل بعواقب لمثل هذه الهجمات قد تشمل عقوبات.

وروسيا التى تملك حق النقض "الفيتو" فى المجلس- حليف لسوريا وتحمى حكومة الرئيس بشار الاسد من أى اجراء للأمم المتحدة منذ اندلعت الحرب الاهلية فى البلاد قبل اربع سنوات، وبدأت الولايات المتحدة مناقشة مسودة القرار مع روسيا قبل بضعة أشهر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365