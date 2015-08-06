مجلس الأمن قد يصوت الجمعة على قرار بشان هجمات بغاز سام فى سوريا

قال دبلوماسيون ان من المرجح ان يصوت مجلس الامن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على اقتراح امريكى يطلب من الامين العام للمنظمة الدولية بان كى مون ومن منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تأليف فريق من المحققين لتحديد المسئول عن هجمات بغاز سام فى سوريا.

وتحديد المسؤولية فى هجمات بأسلحة كيماوية سيمهد الطريق امام مجلس الامن الذى يضم 15 عضوا لاتخاذ اجراءات، وهدد المجلس بالفعل بعواقب لمثل هذه الهجمات قد تشمل عقوبات.

وروسيا التى تملك حق النقض "الفيتو" فى المجلس- حليف لسوريا وتحمى حكومة الرئيس بشار الاسد من أى اجراء للأمم المتحدة منذ اندلعت الحرب الاهلية فى البلاد قبل اربع سنوات، وبدأت الولايات المتحدة مناقشة مسودة القرار مع روسيا قبل بضعة أشهر.