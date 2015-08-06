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قوات موالية للحكومة اليمنية تستعيد السيطرة على معظم مناطق محافظة لحج

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قوات موالية للحكومة اليمنية تستعيد السيطرة على معظم مناطق محافظة لحج قوات موالية للحكومة اليمنية تستعيد السيطرة على معظم مناطق محافظة لحج
استعادت القوات الموالية للحكومة اليمينة معظم مناطق محافظة لحج الاستراتيجية التى كانت القاعدة الرئيسية للمتمردين الحوثيين فى جنوب اليمن والذين يسيطرون على عاصمة البلاد والكثير من الشمال، وفقا لما أفاد به مسؤولون يمنيون وشهود عيان مساء الأربعاء.

وحققت القوات الموالية للحكومة سلسلة من المكاسب فى الأسابيع الأخيرة فى جنوب اليمن بمساعدة التحالف المدعوم من الولايات المتحدة والذى يشن منذ مارس حملة جوية ضد المتمردين المتحالفين مع إيران والوحدات العسكرية المتحالفة معهم منذ مارس.

وقال مسؤولون إن المتمردين الحوثيين فقدوا على ما يبدو معظم أسلحتهم الثقيلة فى معركة يوم الاثنين الماضى للدفاع عن قاعدة العند العسكرية الرئيسية فى لحج، ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا جراء القتال فى المحافظة الاستراتيجية، ويقول شهود عيان إن المتمردين المتبقين فى لحج لجأوا إلى أراض زراعية قريبة، ولم يتسن التواصل مع مسئولين حوثيين للحصول على تعليق.
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