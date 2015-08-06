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السجائر الإلكترونية قد تسبب التسمم وأمراضا خطيرة أخرى لدى الأطفال

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السجائر الإلكترونية قد تسبب التسمم وأمراضا خطيرة أخرى لدى الأطفال السجائر الإلكترونية قد تسبب التسمم وأمراضا خطيرة أخرى لدى الأطفال
كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن الكميات الصغيرة من هذه المادة الكيميائية التى تسمى النيكوتين السائل الموجودة فى السجائر الإلكترونية يمكن أن تسبب أمراضا خطيرة أبرزها تسمم للأطفال.

وأوضح الباحثون أن تسمم النيكوتين هو مصدر قلق متزايد لدى الأطفال الأميركيين، واللوائح الحكومية وحدها ليست كافية لحل المشكلة.

وقد أدى ازدياد شعبية السجائر الإلكترونية إلى زيادة عدد حالات التسمم بسبب النيكوتين فى السنوات الأخيرة، وفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية “CDC”.

وقال جوناثان فولدز، وهو أستاذ فى علوم الصحة فى جامعة بنسلفانيا، خلال بيان صحفى، إن الكميات الصغيرة من النيكوتين السائل قد تكون قاتلة.

وأضاف الباحثون أن الجرعة الزائدة من النيكوتين يمكن أن تسبب القلق والغثيان، والدوخة والقىء وفقدان للوعى أو حتى الموت، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية ويوصى بالإقلاع عن كل وسائل التدخين.
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