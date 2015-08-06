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كوب من البردقوش صباحا ومساءً يخلصك من الوزن الزائد

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كوب من البردقوش صباحا ومساءً يخلصك من الوزن الزائد كوب من البردقوش صباحا ومساءً يخلصك من الوزن الزائد
البردقوش يعد من النباتات العطرية التى عرفت منذ القدم، وتم اكتشافها فى تركيا وقبرص، وتم انتشاره فى جميع البلدان وخاصة ، وتم أخذه كشعار للسلام فى بعض البلدان.

البردقوش يتميز بلونه الأخضر وطعمه المميز اللاذع، وذكر أهيمته فى بعض الكتب السماوية أنه مفيد جدا لصحة الإنسان، كما أن هناك أقاويل تؤكد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان ينصح بتناوله لمن يعانى من الصداع وللسيدات التى تعانى من اضطرابات فى الدورة الشهرية والعقم.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور أحمد عادل أخصائى العلاج الطبيعى والسمنة فى مستشفيات القوات المسلحة، إلى أن هناك دراسة أقيمت منذ فترة فى المركز القومى للبحوث، قد أثبتت دوره الفعال فى التخلص من الوزن الزائد، وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف، كما أنه يساهم فى زيادة حرق فى الجسم.

وتابع أخصائى العلاج الطبيعى والسمنة، أن تناول مشروب البردقوش بمعدل كوب فى الصباح والمساء، يساهم بشكل كبير فى التخلص من الوزن الزائد كما أن هذه الدراسة أثبتت أنه أفضل من الشاى الأخضر، ولكن عليك تنظيم الطعام الذى تقوم بتناوله.

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مصر 365

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