دكتور محمد أبو حديد يكتب: شد ترهلات وتجاعيد الوجه والرقبة بالخيوط الأمريكية

تعد التجاعيد من المشاكل التى تصيب البشرة نتيجة عوامل كثيرة منها التقدّم فى السنّ، التدخين، التعرض للشمس لفترات طويلة دون استخدام كريمات حماية من الشمس بمعامل حماية مناسب، وعدم العناية بالبشرة بصفة عامة.

مع مرور السنوات والتقدم فى العمر تضعف ويقل عدد خلايا الـFibroblasts المسئولة عن تصنيع الكولاجين، وبالتالى تنخفض نسبة الكولاجين فى البشرة، كما تنخفض نسبة المواد المغذّية مما يسرّع من ظهور علامات الشيخوخة، فتفقد البشرة رونقها ونضارتها.

ففى ظل التطور الطبّى كان لابدّ من وجود علاجٍ غير جراحى آمن وفعّال ليكافح ترهل البشرة وشيخوختها للوقوف عند أحدث العلاجات وأفضل الحلول المتاحة حاليا هى خيوط للشد الأمريكية الحاصلة على موافقة منظمة الصحة والغذاء العالمية FDA، الذى يعطى نتائج فورية وطبيعية تستمر لمدة طويلة (حوالى سنتين) وعلاج بعض التجاعيد والترهلات التى يصعب علاجها بالطرق الطبية التجميلية الأخرى مثل حقن البوتوكس وحقن الواد المالئه (الفيللرز).

خيوط الشد هى خيوط ملساء مصنوعة من مادة الـpoly lactic acid المتوافقة كليا مع أنسجة الجسم والتى يتم ذوبانها تماما فى فترة ما بين الـ 12 شهرا إلى سنتين هذه الخيوط تحمل عقدا على مسافات متساوية حوالى 5 إلى 8 مليمترات وبين كل عقدتين يوجد قطع مخروطية Cones ونتيجة لتفاعل الجسم مع تلك القطع المخروطية تحدث تليفات دقيقة fibrous capsule نتيجة تحفيز خلايا الـ fibroblast على إفراز الكولاجين حول تلك المخاريط مما يمكن تلك الخيوط من ثباتها وتأثيرها لمدة طويلة تصل إلى سنتين ويتم تحديد عدد تلك القطع المخروطية cones حسب المنطقة المراد علاجها ودرجة الشد المطلوبة.

أما عن الأماكن التى يُمكن استخدام الـخيوط فيها، فيعتبر شد الوجه منطقة الفك السفلى والرقبة، ورفع الحاجب من أكثر المناطق بالوجه استفادة من استخدام الخيوط.

وتُحقن خلالها الأماكن المناسبة لوضع الخيوط بالجلد بالبنج الموضعى، بعدها يتم تثبت الخيط فى طبقة تحت الادمة فى مدّة لا تتجاوز عشرين دقيقة تقريباً، حسب عدد الخيوط الواجب وضعها.

وفيما ينصح بالخضوع فى عمرٍ مبكر لهذا العلاج للحصول على نتائج فعّالة، أى فى عمر الأربعين تقريباً، وأكد أنّه يجب أيضا أن يكون المريض أو المريضة صاحبة وجه نحيفٍ، كى يعطى العلاج مفعولاً جيدا.على عكس أصحاب الوجه الممتلئ أو المتقدمين كثيراً فى السنّ، إذ تكون النتيجة محدودة فى هذا العلاج لذلك ينصح بالفحص الدقيق عن طريق الطبيب المختص لمعرفة إذا كان هذا الإجراء مناسب وعدد الخيوط المطلوبة لكل حالة.

وأنه لا يوجد أى تعارض أو خطورة من استخدام الخيوط مع حقن البوتوكس أو الفيللر وأن هذا العلاج لا يحتوى على أى مخاطر قد يحدث احمرار بسيط أو ظهور للخيوط على مدى يومين أو ثلاثة فقط، ويوصى بالابتعاد عن أشعّة الشمس والحرارة أو النوم أو الضغط على أماكن الخيوط لمدة أسبوع بعد العلاج.