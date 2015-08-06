الفريق حمدى وهيبة: لم أر فرحة حقيقية للمصريين إلا فى 73 وافتتاح القناة

قال الفريق حمدى وهيبة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق ورئيس الهيئة العربية للتصنيع السابق، إن مشروع قناة السويس الجديدة أعاد الفرحة الحقيقية للمصريين، وهم فى حاجة لهذه الفرحة، بعد أن عانوا لسنوات طوال، مضيفًا: "لم أر فى حياتى فرحة حقيقية للمصريين إلا فى يومى 6 أكتوبر 73، والآن بالمشروع".

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع السابق، لـ"اليوم السابع"، أن الفرحة التى يعيشها المصريون خلال الفترة الحالية، تجدد نشاطهم والثقة فى أنفسهم بأنهم قادرون على الإنجاز والعمل على مشروعات لهم وللغير، موضحًا أن مشروع القناة وحده لا يكفى لإحداث التنمية، وهناك الكثير من الملفات التى فى حاجة لنفس الجهد المخلص الذى بُذل فى هذا المشروع.

وأضاف وهيبة، علينا أن نشرع فى وضع تصور ورؤية حتى لو كنا فى حاجة لتنفيذ الكثير من المشروعات، التى تغير فى حياة المصرى البسيط، وتجعله يجد العيشة الكريمة فى بلده، قائلاً: "نأمل أن يسدد الله خطى الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة الحالية فى عمل مشاريع تنموية فى كل أرجاء البلاد، سواء الدلتا أو الصعيد، ويكون مشروع القناة بداية الانطلاقة لهذا".

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