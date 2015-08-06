وصول رئيس مجلس النواب الليبى للمشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة

وصل إلى مطار القاهرة الدولى مساء الأربعاء، رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح العبيدى والوفد المرافق له الذى ضم عبد الله المصرى رئيس ديوان مجلس النواب الليبى والدكتور ناجى حسين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وعدد من المرافقين ضمن الوفد الرسمى لليبيا لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة الخميس.

وأكد عقيلة صالح عقب وصوله على عمق العلاقات الليبية المصرية عبر التاريخ، كما عبر عن بالغ سعادته والشعب الليبى بالإنجاز الكبير الذى تحقق بإرادة المصريين قيادةً وشعباً، مهنئاً بهذا الحدث الكبير، وما ستحققه قناة السويس الجديدة من نهضة ودعم للاقتصاد المصرى والمنطقة.

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