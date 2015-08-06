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بالفيديو.. "إحنا رجالك" رائعة الأبنودى لـ"هانى شاكر" فى افتتاح القناة

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بالفيديو.. "إحنا رجالك" رائعة الأبنودى لـ"هانى شاكر" فى افتتاح القناة بالفيديو.. "إحنا رجالك" رائعة الأبنودى لـ"هانى شاكر" فى افتتاح القناة
أذاع الإعلامى خيرى رمضان، عبر برنامجه "ممكن" المذاع على فضائية "سى بى سى"، الأغنية الجديدة للفنان هانى شاكر التى سيحيى بها حفل افتتاح قناة السويس الجديدة اليوم الخميس، وهى من كلمات الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودى.

وكان "اليوم السابع" قد حصل على كلمات قصيدة شاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى التى اختار لها عنوانا "إحنا رجالك" التى سيحيى بها الفنان هانى شاكر حفل افتتاح القناة.

ويبدأ الأبنودى قصيدته بما يشبه الموال الذى يتغزل فيه بمصر "وردة شعوب الأرض" ثم يتغزل فى شعبها حتى يصل إلى ذروة دراما القصيدة فى المقطع الذى يعبر فيه عن صوت الشعب مرددا عنوان القصيدة "إحنا رجالك ضحكة قنالك".


>يا مصر يا وردة شعوب الأرض
>حتظلى لو يدبل جميع الورد
>النيل سقاكى بكفة قالك كونى
>كنتى الحقيقة وما شفنا زيك حد
>بلد يتحضن
>أهلى وناسى
>وأنا اللى عمرى
>ما كنت ناسى
>وعشت فيها أحلى أماسى
>سامحونى ممكن
>زايد حماسى
>وأما تنادى
>نرد أيوة
>غابة أيادى
>همة وقوة
>أحنا رجالك
>ضحكة كنالك
>وفى أى ضلمة
>بنكون هلالك
>نحققولك اللى فى خيالك
>واليوم ده يومى
>يا مصر قومى
>وأما ناديتى
>هجرت نومى
>وقلت يالله
>فين المروة
>وقلت ده يستحق غنوة
>بطلها منا
>جندى وبنا
>عمر وحنا
>ملوها همة
>وملوها معنى
>إحنا رجالك
>ضحكة كنالك
>وفى أى ضلمة
>بنكون هلالك

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مصر 365

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