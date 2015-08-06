محمد عبده وراشد الماجد وحسين الجسمي يطرحون تريو "يا لخفوق"

اشترك ثلاثة من عمالقة الفن الخليجي في عمل غنائي مميز بعنوان "يا لخفوق" في مفاجأة غير متوقعة، أطلقته مؤخراً شركة "بلاتينوم ريكوردز" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

يشارك في الغناء كل من: الفنان راشد الماجد، ومحمد عبده، وحسين الجسمي، والأغنية من ألحان فايز السعيد، وأشعار "حنظل"، وتوزيع زيد عادل، وهي الأغنية الأولى من نوعها التي تجمع عمالقة الخليج في أغنية واحدة.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان راشد الماجد هو "ديو" غنائي مع الفنان العراقي وليد الشامي من كلمات" حنظل"، وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد نديم.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي:

"يا لخفوق اللي احبه حيل واطمع في رضاته، رغم كل اللي حصل ما قلت يغريني بديلك

ان رسمتك عين قال الحب الله يا حلاته، وان كتبتك شوق كل حرف من اعماقي يشيلك

قلت بنسى وعلميني بس ليلي كيف اباته، وقلتي أسلا وقلت مقدر اه يا صبرك وحيلك

وابتدا ليل الفراق اللي خدا منك وصاته، وانجبر قلبي قبل لا اقول ارجاك ودخيلك.

انتهينا وكل واحد له طريق في حياته، انطوت صفحة غرامي لك وبادرت برحيلك

خد معك ابسط تفاصيلك وكل ما جاك هاته، جب مكاتيبي وانت اغلى مكاتيبك تجي لك

ما بقى باقي بقصة عشق اعلنا وفاته، من صباح الامنيات ايلين زلاتك وليلك

ابتديت الشوق بعيونك ورمشك والتفاته، غلطة الشاطر بالف وغلطتي ضعت بسبيلك

ما حفظت أيام عشرتنا عن لسان الشماتة، والا انا حافظك حفظ دموع عيني لا تسيلك

وش تبي اكثر من ان العمر في وده وهاته، سقت لك عمر قلوب الغير تخسدك بحصيلك

غير قلبك ما تجرا قلب سوا بي سواته، يا اول طعون الغرام واموت ما اجي لك دخيلك

حدني يمك غلا مدري ولا مدري شراته، خافق طامع بكسبك لين عود قتيلك

اتركي باقي جروح هزها الوقت بجراته، ما عرف هالحب قدري يوم قرر ينتحي لك

قلبي اللى حبك وصانك اللي حد استماته، يرتوى طعم الهماج ولا يقرب سلسبيلك

هذا هو شعري زكاة لك وافكاري بناته، من كتبته فيك صارت اجمل ابياته تشيلك

باقي لك وسط خافق كان حبك به حياته، السلام وحشمة العشرة وشعر ينتمي لك

والا انا مقفي وعيب ع الذي يفقي التفاته، لو تصوت ما سمعت لو سمعتك ما اجي لك".

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