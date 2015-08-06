غادة عادل تبحث عن عريس

تعمل الفنانة غادة عادل حاليّاً على تقديم شخصية "رنا"، سيدة مطلقة تبحث عن عريس وتعمل في محل لبيع الحيوانات الأليفة.

وتجسّد غادة تلك الشخصية في فيلمها الجديد" أهواك" مع الفنان تامر حسني حيث تقضي ساعات طويلة في التصوير إلى جانب عدد من الأبطال، منهم: الفنان محمود حميدة، وانتصار، وأحمد مالك، استعداداً لعرضه في موسم عيد الأضحى المبارك المقبل.

وتحمل الشخصية التي تجسّدها غادة طابعاً يميل إلى الكوميدية، حيث تعيش رنا في منطقة الزمالك، وتبذل جهدها لإيجاد عريس لها، إلى أن يصادفها الحظ وتقابل تامر حسني، لكنها ستقع في صراع كبير بينه وبين الفنان محمود حميدة، حسب موقع mbc.

يشار إلى أنّ فيلم "أهواك "من إنتاج محمد السبكي، وتأليف وليد يوسف، وإخراج محمد سامي.

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