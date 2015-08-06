زينة تصدم جمهورها بصورة لها بعد استيقاظها

يعتمد نجوم المشاهير من الفنانات والفنانين التواصل مع جمهورهم ومحبيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة يومية، ومشاركتهم حياتهم الخاصة.

ضمن ذلك نشرت الفنانة زينة على موقع "انستغرام" صورةً لها بدون ماكياج ليختلف ظهورها المتألق الذي اعتاد عليه الجميع من قبل.

وعلقت زينة على الصورة التي نشرتها وتظهر فيها بدون ماكياج ومنتفخة الوجه قائلةً: "كل يوم بصحى الساعة ٩ الصبح بقالي سنتين على النظام ده أول يوم من سنتين أصحى متأخرة لسه صاحية حالًا وبصوا وشي متنفخ ازاي من كتر النوم النوم ده نعمة الحمد لله وحشتوني أوي".

مما أثار عجب المتابعين لها، مؤكدين أنها اختلفت بصورة كبيرة بدون ماكياج، فيما نصحها آخرون بحذف تلك الصورة التي لا تشبه الطلة التي اعتاد عليها جمهورها .

يشار إلى أنّ زينة صرحت عبر الحساب الخاص بها مؤخراً أنها ستخوض العمل في الجزء الثاني لمسلسل "زواج بالإكراه" مستشيرةً متابعيها في لون شعرها وهل تغيره أم لا، قائلةً:" بفكر أغير لون شعري في الجزء الثاني من المسلسل إيه رأيكم؟".