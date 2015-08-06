"مهرجان الأغنية الشرقية": خيبة أمل من بعض الأسماء المدرجة في الحفل

بيروت_علي حلاّل

في ليلة فريدة من نوعها، جمعت حوالى 20 فناناً من لبنان والعالم العربي والعالم، أقيم "مهرجان الأغنية الشرقيّة" بدورته التاسعة بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الساحة الفنية اللبنانية والسورية.

المهرجان من تنظيم شركة 2U2Cالرائدة في مجال الحفلات الموسيقيّة، لصاحبها جهاد المر. وقد أثبتت هذه الشركة خلال تولّيها تنظيم أيّ مهرجان أنّ النجاح سيكون عنوانها الأساسيّ.

محبّو السّهر والفنّ تزاحموا منذ السّاعة السابعة إلى مكان الحفلة التي أقيمت في صالة البيال (واجهة بيروت البحرية)، وكان لافتاً مشاركة جميع الطبقات الاجتماعية ومختلف الفئات العمريّة.

شاركت في الحفلة كوكبة كبيرة من الفنّانين، افتتحها الفنان الفلسطيني محمد عساف وختمها الفنان السوري ناصيف زيتون.

كلمات الفنّانين أجمعت على حبّ لبنان وشعبه، وشدّدت على أنّ هذا البلد يجب أن يبقى بلد السهرات والاحتفالات الضخمة، رغم كل ما يمرّ به، وقدّم كلّ فنّان شكراً خاصّاً للمنظّمين ولمحطة "أم تي في".

عساف يطرب الجمهور

محبوب العرب محمد عساف قدم أغنياته الشهيرة: "لوين بروح" ويا حلالي ويا مالي" و"أيوه هغني"، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وقال في كلمة له "لبنان الفن والسلام ، ويجب أن يبقى هكذا".وشكر أهله الذين رافقوه في مشواره في برنامج "Arab Idol".

عامر زيان: لبنان لا يموت

عامر قال في كلمته "لبنان لا يموت طالما هناك جمهور موجود في هذا المهرجان الضخم، وصحيح أن النفايات منتشرة في الشوارع، لكن الجمهور المحب للسهر والحياة لم يتوان عن الحضور الليلة".

رويدا عطية تلقى ترحيباً حاراً

الفنانة رويدا عطية قدمت أغنيتي "رشرش" و "أبو سمرا"، وقد لاقت إطلالتها استحساناً من قبل الحضور، الذين رأوا أن اختيارات رويدا لأزيائها باتت أفضل بعد انضمامها إلى شركة "المولى برودكشن"، وبدأت تختار أغنيات تليق بطبقتها الصوتية.

"سيلفي" ربيع بارود

الفنان ربيع بارود لاقى تصفيقاً حاراً من قبل الجمهور، وكانت وصلته ناجحة جداً، والتقط "سيلفي" مباشرة مع الجمهور، وحملها عبر حسابه على "انستغرام".

إطلالة فقيرة لكل من فادي حرب وموري حاتم

لم يوفّق كل من فادي حرب وموري حاتم خلال فقرتهما، حيث لوحظ ملل في صفوف الجمهور خلال غنائهما.

فقرة قوية لسعد رمضان "ضد النسيان"

فقرة سعد رمضان والمغنية الألمانية "SoniMlaj" لن تنسى، كونها كانت الفقرة الأقوى في الحفل، قدم فيها سعد أغنيته "ضد النسيان"، كما أشعل المسرح مع soni خلال أدائهما دويتو أغنيتهما "حبيبي". كذلك قدمت Soni أغنية منفردة لاقت استحساناً لدى الجمهور بسبب حضورها القوي على المسرح.

كما هنأ سعد الجيش اللبناني بعيده السبعين، وقال "الجيش موجود على الحدود ليحمينا من الخطر، ونحن موجودون هنا نفرح ونرقص، فتحية كبيرة له على كل ما يقوم به".

حازم شريف: سعيد لوجودي في لبنان

محبوب العرب لعام 2014 حازم شريف عبّر عن سعادته لوجوده في لبنان، ولم ينكر فضل الشعب اللبناني عليه، ومساندته له خلال برنامج "Arab Idol". وغنى حازم أغنيته الخاصة "شو عاملة"، كما غنى "بدك مليون سنة" للموسيقار ملحم بركات. وكان واضحاً تفاعل الجمهور مع حازم وغنوا معه وصفقوا له.

جاد شويري يشعل المسرح

أشعل الفنان جاد شويري المسرح بأغنية "اجازة" و "بقى وريني"، وكان واضحاً تفاعل الجمهور معه، لاسيما أن جاد من الفنانين الذين لا يسببون الملل خلال أدائهم، وأغنياته تصلح لأجواء المهرجانات كمهرجان الأغنية الشرقية".

ربيع الجميل و"غمرة" للجمهور

الفنان ربيع الجميل ألهب الجمهور عندما قدم أغنية "أجمل غمرة" التي لا تزال تلاقي صدى إيجابياً لدى الجمهور منذ إصدارها.

الحضور يستغرب اسم أغنية جنى

استغرب الحضور اسم أغنية الفنانة جنى الجديدة بعنوان "فيك وفيها"، ورأى البعض أن الفنانة تختار عناوين لافتة لأغنياتها ، كونها لازالت جديدة في عالم الغناء، رغم امتلاكها مساحات صوتية كبيرة، إلا أن اختياراتها لا تزال غير موفقة.

الحضور ينتقد ملابس مايا نعمة

مايا نعمة أطلت بأغنيتين لكن بملابس شبه عارية، ما عرضها للنقد، إلا أنها قدمت وصلة جميلة من خلال الرقص والاستعراض الذي يميزها عن غيرها من الفنانات".

أسمرة تتعرض للإحراج

فنّانون وفنّانات سجّلوا إخفاقاتٍ متتالية بإطلالاتهم على المسرح، بسبب الأزياء التي أطلّوا بها أو بسبب إحراج من قبل الجمهور، مثلما حصل مع الفنانة أسمرة التي لم يحالفها الحظ في أغنيتها الجديدة التي أحبت أن تقدمها للمرة الأولى على مسرح الأغنية الشرقية بعنوان "أنا أنثى" حيث تعرضت وصلتها لعطل تقني، ويبدو أن الفنانة لم تكن تسمع نفسها جيداً، لتكتشف في النهاية أنها لم تؤد سوى كلمة واحدة من الأغنية. وعندما حاولت إعادتها رفض الجمهور الاستماع إليها ما وضعها في موقف محرج للغاية، إلا أن أسمرة أعادت تقديم الأغنية وأدّت أغنيتها المعروفة "ماشالله".

ختامها مسك مع ناصيف زيتون

ختامها مسك كان مع الفنان ناصيف زيتون الذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة لاسيما بين المراهقات اللواتيرحن يهتفن باسمه، ولاقت أغنيته "نامي عصدري" تصفيقاً حاراً من قبل الجمهور الحاضر الذي حفظها عن ظهر قلب.

كواليس:

تساءل البعض عن الجدوى من عرض وصلات للـ"دي جي" في ظل وجود فنانين كثر مشاركين في المهرجان.

بروز بعض الأخطاء التقنية في الصوت.

انتقد البعض غناء فنانين لأغنيات جديدة لا زال الجمهور يجهلها.