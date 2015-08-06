لجين عمران تستنسخ زوجة راغب علامة

نشرت الإعلامية لجين عمران صورة جديدة "مزدوجة" لها على حسابها الخاص في موقع "إنستغرام"، بدت فيها وكأنها نسخة طبق الأصل عن مصممة المجوهرات جيهان، زوجة الفنان راغب علامة.

ويعرف عن لجين عمران، ميلها الدائم، إلى التغيير في شكلها، سواء من خلال العمليات التجميلية أو التجديد في "اللوك"، ولكن التغيير الذي اعتمدته هذه المرة جعل منها امرأة أخرى، نظراً للتغيير الواضح في بعض ملامح وجهها، وخصوصاً وجنتيها اللتين بدتا منتفختين تماماً كما وجنتيّ جيهان علامة، وكذلك لون شعرها وماكياجها الذي يصل إلى حد التطابق مع لون شعر وماكياج جيهان.

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