وفاة الممثلة الشابة ميرنا المهندس بعد صراع مع المرض

توفيت الآن الممثلة الشابة ميرنا المهندس بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني في الأشهر الأخيرة من نقص في صفائح الدم، وكانت منذ سنوات تعاني من سرطان القولون الذي قامت باستئصاله.

ميرنا فنانة شابة لا تزال في الثلاثينيات من عمرها، اعتزلت الفن أثناء مرضها ووضعت الحجاب ثم عادت إلى الفن مجدداً.

أسرة "سيدتي" و"سيدتي نت" تتمنى لأسرتها أن يلهمهم الصبر والسلوان.

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