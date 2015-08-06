كهربا يكشف ما دار بينه والأهلي بعد التوقيع للزمالك

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك الجديد المنضم من إنبي عن ما دار بينه وأحد مسؤولي الأهلي عقب توقيعه للأبيض.

وأتم كهربا انتقاله للزمالك قبل أيام قادما من إنبي وتم قيده في القائمة الإفريقية، ومن المنتظر أن يرتدي القميص الأبيض رسميا في مباراة ليوبار يوم الأحد.

وقال كهربا في تصريحات لبرنامج اللعبة الحلوة عبر قناة (LTC) يوم الأربعاء: "عقب توقيعي للزمالك تلقيت اتصالا من أحد مسؤولي الأهلي حاول إقناعي بالانضمام للقلعة الحمراء".

ووقع كهربا عقوده الشخصية مع الزمالك قبل أن يوافق إنبي على عرض بطل الدوري.

وأضاف "أخبرني مسؤول الأهلي بأنني استطيع التعاقد مع الأهلي طالما لم أبلغ إنبي برغبتي بالانتقال للزمالك، لكني أبلغته بأنني احترم كلمتي التي اعطيتها لمسؤولي القلعة البيضاء".