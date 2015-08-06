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مرتضى منصور يعلن زيادة راتب فيريرا

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مرتضى منصور يعلن زيادة راتب فيريرا مرتضى منصور يعلن زيادة راتب فيريرا

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك زيادة راتب المدير الفني للفريق الأبيض جوزفالدو فيريرا 2000 دولار.

ويتفاوض الزمالك مع فيريرا في الفترة الحالية من أجل تجديد تعاقده مع النادي بعد التتويج ببطولة الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ عام 2004.

وأكد منصور في تصريحاته لبرنامج "يا مساء الأنوار" أنه سوف يزيد راتب فيريرا 2000 دولار وهو ما كان يتحمله لدفع راتب مساعده الثالث.

يذكر أن وكيل أعمال المدرب البرتغالي أكد أن تجديد تعاقده مع الزمالك سيكون خلال عدة أيام بعد تعديل بعض البنود قبل التوقيع رسميا (طالع التفاصيل).

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