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بالصور.. أهالى القنطرة غرب يرقصون حتى الصباح على أغنية تسلم الأيادى

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قام أهالى القنطرة غرب بتنظيم احتفالية على شارع المعاهدة شارك فيها أهالى القنطرة وذلك بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، ورقصوا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على نغمات أغنية تسلم الأيادى حاملين الأعلام وصور الرئيس السيسى.

وقال خليل عبدالله منظم الاحتفالية "إن ما نقدمه الآن أقل شئ نقدمة لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

وأضاف: "نظمنا الاحتفالية لكى يشارك شعب وأهالى القنطرة غرب فى احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة".

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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