أخبار عاجلة

هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
بالصور- تعرف على ملكة الجمال التي أصبحت عمدة جبل طارق -
الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. احتفالية كبرى لحزب الوفد بالشرقية خلال افتتاح قناة السويس

Google+ Print
اليوم.. احتفالية كبرى لحزب الوفد بالشرقية خلال افتتاح قناة السويس اليوم.. احتفالية كبرى لحزب الوفد بالشرقية خلال افتتاح قناة السويس
أعلن محمد زكى عبد العزيز رئيس لجنة الأعلام بحزب الوفد بالشرقية عن تنظيم احتفالية كبرى اليوم الخميس، بمدينة الزقازيق احتفالاً بافتتاح قناة السويس الجديدة وذلك تحت رعاية الدكتور حاتم الأعصر عضو الهيئة العليا والسكرتير العام المساعد لحزب الوفد ومشاركة لفيف من قيادات وأعضاء اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية وعدد كبير من المواطنين .

وأضاف "عبد العزيز" أن الاحتفالية تبدأ منذ الصباح الباكر من أمام مقر حزب الوفد بالزقازيق بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤساء وملوك دول العالم لقناة السويس الجديدة من خلال بث فعاليات احتفالات افتتاح قناة السويس عبر شاشات ضخمة لنقل هذا الحدث التاريخى للمواطنين وإذاعة الأغانى الوطنية عبر المكبرات الصوتية وتسجيل فرحة وتهانى المواطنين بالدفاتر المعدة لذلك .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365