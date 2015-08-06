اليوم.. احتفالية كبرى لحزب الوفد بالشرقية خلال افتتاح قناة السويس

أعلن محمد زكى عبد العزيز رئيس لجنة الأعلام بحزب الوفد بالشرقية عن تنظيم احتفالية كبرى اليوم الخميس، بمدينة الزقازيق احتفالاً بافتتاح قناة السويس الجديدة وذلك تحت رعاية الدكتور حاتم الأعصر عضو الهيئة العليا والسكرتير العام المساعد لحزب الوفد ومشاركة لفيف من قيادات وأعضاء اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية وعدد كبير من المواطنين .

وأضاف "عبد العزيز" أن الاحتفالية تبدأ منذ الصباح الباكر من أمام مقر حزب الوفد بالزقازيق بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤساء وملوك دول العالم لقناة السويس الجديدة من خلال بث فعاليات احتفالات افتتاح قناة السويس عبر شاشات ضخمة لنقل هذا الحدث التاريخى للمواطنين وإذاعة الأغانى الوطنية عبر المكبرات الصوتية وتسجيل فرحة وتهانى المواطنين بالدفاتر المعدة لذلك .