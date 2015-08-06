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محافظ كفر الشيخ: تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المرافق الخدمية بالمحافظة

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محافظ كفر الشيخ: تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المرافق الخدمية بالمحافظة محافظ كفر الشيخ: تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المرافق الخدمية بالمحافظة
أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أنه ناقش مع الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ سبل تطوير المنظومة الصحية وتجهيز 45 غرفة بمستشفى كفر الشيخ العام بشكل عام، من خلال التبرع بالإيداع المباشر على حساب رقم 41999 "بنك أبو ظبى الإسلامى"، أو الدفع نقدًا أو بشيك لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بديوان عام محافظة كفر الشيخ وذلك لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأشار محافظ كفر الشيخ فى تصريحات له إلى أنه كلف الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بالمرور على المستشفيات بصفة دورية ومتابعة الخدمات بها.

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