النيابة تحقق فى ضبط 7 شركات سياحية بدون ترخيص بأكتوبر

تباشر نيابة أول وثان أكتوبر التحقيق مع 7 شركات سياحية تزاول نشاطها دون الحصول على ترخيص، وصادر لها قرارات غلق ومخالفات أخرى بمدينة 6 أكتوبر لاتخاذ قرارها والتصرف بشأنهما.

يأتى ذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين مدير الإدارة، وتحت إشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة للتأكد من التزام الشركات السياحة بالتراخيص والضوابط المقررة من وزارة السياحة وضبط الشركات التى تمارس الأعمال دون الحصول على التراخيص اللازمة، نظرا لقرب موسم الحج وسعيا من الإدارة لتنقية السوق السياحية وضبط الشركات التى تنصب على راغبى أداء الفريضة بالمخالفة للقوانين والضوابط.

شن العقيد محمد عطية رئيس مباحث الشركات بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، حملة مكبرة على الشركات السياحية بمدينة نصر بالقاهرة و6 أكتوبر بالجيزة، بالاشتراك مع الرائد أحمد يحيى.

وقد ضبطت الحملة شركة للسياحة تحمل اسم "بايونير بلانج ترافل" لمزاولتها النشاط السياحى بدون الحصول على التراخيص اللازمة وضبطت الأوراق والمستندات الدالة على مزاولة تلك الأعمال، وألقت القوة القبض على "وليد.ع" مدير الشركة، وبمواجهته اعترف بمزاولة النشاط دون ترخيص، وجارٍ عرضه على النيابة للتحقيق.

كما ضبطت الحملة شركة "العالمية إيجيبت ترافل" فى الحى السابع بـ6 أكتوبر وصاحبها "نجوى.ا" لمزاولتها النشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وضبطت الأوراق والمستندات الدالة على مزاولة تلك الأعمال.

وتمكنت الحملة أيضًا من تنفيذ قرار غلق لشركة "الروسية للسياحة والسفر" الكائنة بأبراج علاء الدين بـ6 أكتوبر، وشمل قرار الغلق أيضا شركة "سما للسياحة والسفر" وأيضا غلق شركة "المصرية للسياحة والسفر" وجميعها بمدينة 6 أكتوبر.

إضافة إلى ضبط ثلاث شركات للسياحة المرخصة التى تبين بفحصها من الداخل مخالفة أسماء عدد من العاملين بها لعدم حملهم لكارنيهات غرفة الشركات السياحية ووزارة السياحة، وحررت المحاضر اللازمة وعرض المتهمين على النيابة.