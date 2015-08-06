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ننشر خطوط سير الدفعة الأخيرة من المنحة الإماراتية لأتوبيسات النقل العام

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ننشر خطوط سير الدفعة الأخيرة من المنحة الإماراتية لأتوبيسات النقل العام ننشر خطوط سير الدفعة الأخيرة من المنحة الإماراتية لأتوبيسات النقل العام
تسلمت محافظة القاهرة الدفعة الأخيرة 147 أتوبيسًا من المنحة الإماراتية، لتدعيم أسطول هيئة النقل العام التابعة للمحافظة من أصل 600 أتوبيس، حصلت عليها الهيئة بالكامل على مدار عامين تقريبًا، وينشر "اليوم السابع" الخطوط الجديدة التى تم توزيع الأتوبيسات الجديدة عليها وعدد الأتوبيسات فى كل خط منها.

1_ الخط رقم 1096، وخط سيره الطوب الرملى والسيدة عائشة وميدان الجيزة ويضم 15 أتوبيسًا جديدًا "خط رئيسى المستقبل".

2_ الخط رقم 1097، وخط سيره هو "الحى السابع والخلفاوى وميدان لبنان"، ويتبع خط رئيسى المستقبل، حيث يقتسم الخط الـ15 أتوبيسًا التابعة للخط الأول.

3_ الخط رقم 1099، وخط سيره "ميدان لبنان وشارع قصر العينى ومنطقة صقر قريش".

4_ الخط رقم 1100، وخط سيره هو "السلام والعباسية وجامع عمرو ابن العاص".

5_الخط رقم 1101، وخط سيره هو "وراق العرب والزمالك والعباسية".

6_الخط رقم 1102، وخط سيره "السلام والعباسية وميدان عبد المنعم رياض".

_7 20 أتوبيسًا لتدعيم الخطين رقم 1103 وخط سيره "شبرا الخيمة وحدائق القبة وزهراء مدينة نصر"، والخط رقم 1107 وخط سيره "القطامية وفم الخليج وإمبابة".

8 18_أتوبيسات للخطين رقم 1104 وخط سيره "عين شمس وشبرا وأحمد حلمى"، والخط رقم 1105 وخط سيره "قسم الحدائق والعباسية والعمرانية."

_9 10 أتوبيسات الخط رقم 1098، وخط سيره "15 مايو والجامعة وحلوان وبولاق الدكرور".

15 -10 أتوبيسًا لتدعيم الخطين 1106 وخط سيره "المقطم والسيدة عائشة والعباسية"، والخط رقم 1108 وخط سيره "القطامية وفم الخليج والمنيب".

11 - 15أتوبيسًا لتدعيم الخطين 1109 وخط سيره "السيدة عائشة والتحرير والوراق"، والخط رقم 1111 وخط سيره "الدراسة وحدائق القبة والمسلة".

20 -12 أتوبيسًا لتدعيم الخطين رقم 1110 وخط سيره "القلعة وشارع بورسعيد والعباسية والنهضة"، والخط رقم 1112 وخط سيره "حلوان وميدان الجيزة وكهرباء الأهرام".


>- اليوم.. محافظة القاهرة تتسلم 200 أتوبيس من المنحة الإماراتية

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