ننشر خطوط سير الدفعة الأخيرة من المنحة الإماراتية لأتوبيسات النقل العام

1_ الخط رقم 1096، وخط سيره الطوب الرملى والسيدة عائشة وميدان الجيزة ويضم 15 أتوبيسًا جديدًا "خط رئيسى المستقبل".
2_ الخط رقم 1097، وخط سيره هو "الحى السابع والخلفاوى وميدان لبنان"، ويتبع خط رئيسى المستقبل، حيث يقتسم الخط الـ15 أتوبيسًا التابعة للخط الأول.
3_ الخط رقم 1099، وخط سيره "ميدان لبنان وشارع قصر العينى ومنطقة صقر قريش".
4_ الخط رقم 1100، وخط سيره هو "السلام والعباسية وجامع عمرو ابن العاص".
5_الخط رقم 1101، وخط سيره هو "وراق العرب والزمالك والعباسية".
6_الخط رقم 1102، وخط سيره "السلام والعباسية وميدان عبد المنعم رياض".
_7 20 أتوبيسًا لتدعيم الخطين رقم 1103 وخط سيره "شبرا الخيمة وحدائق القبة وزهراء مدينة نصر"، والخط رقم 1107 وخط سيره "القطامية وفم الخليج وإمبابة".
8 18_أتوبيسات للخطين رقم 1104 وخط سيره "عين شمس وشبرا وأحمد حلمى"، والخط رقم 1105 وخط سيره "قسم الحدائق والعباسية والعمرانية."
_9 10 أتوبيسات الخط رقم 1098، وخط سيره "15 مايو والجامعة وحلوان وبولاق الدكرور".
15 -10 أتوبيسًا لتدعيم الخطين 1106 وخط سيره "المقطم والسيدة عائشة والعباسية"، والخط رقم 1108 وخط سيره "القطامية وفم الخليج والمنيب".
11 - 15أتوبيسًا لتدعيم الخطين 1109 وخط سيره "السيدة عائشة والتحرير والوراق"، والخط رقم 1111 وخط سيره "الدراسة وحدائق القبة والمسلة".
20 -12 أتوبيسًا لتدعيم الخطين رقم 1110 وخط سيره "القلعة وشارع بورسعيد والعباسية والنهضة"، والخط رقم 1112 وخط سيره "حلوان وميدان الجيزة وكهرباء الأهرام".
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