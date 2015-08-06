حزب العدل يوجه أماناته بالمحافظات للمشاركة بجميع احتفالات قناة السويس

قال عبد المنعم إمام، أمين عام حزب العدل، إن الحزب وجه مختلف أماناته بالمحافظات على مستوى الجمهورية، بالتواصل مع الجهات المسئولة عن ترتيب وتنظيم جميع الاحتفالات الشعبية والرسمية، وذلك لمشاركة كل الأعضاء بتلك الاحتفالات.

وأضاف أمين عام حزب العدل، لـ"اليوم السابع"، أن الحزب لم تصله دعوة رسمية حتى الآن للمشاركة بوفد فى الحفل الرسمى لافتتاح قناة السويس الجديدة، المنتظر تنظيمه يوم الخميس المقبل، مشيراً إلى أنه حال وصول دعوة رسمية للحزب، فإنه سيشارك أيضاً بالاحتفال الرسمى لافتتاح القناة، إلى جانب مشاركته فى الاحتفالات الشعبية بالمحافظات المختلفة.

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