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"التأمين الصحى": 115 ألفا سجلوا بياناتهم للعلاج بعقار سوفالدى

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"التأمين الصحى": 115 ألفا سجلوا بياناتهم للعلاج بعقار سوفالدى "التأمين الصحى": 115 ألفا سجلوا بياناتهم للعلاج بعقار سوفالدى
أكد الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى، أن عدد مرضى فيرس سى الذين سجلوا بياناتهم على موقع هيئة التأمين الصحى للعلاج بعقار سوفالدى بلغ حتى 30 يوليو الماضى 115 ألف مريض.

وقال الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن الأدوية التى نحصل عليها من وزارة الصحة يتم فحصها بدقة وعناية قبل توزيعها على المواطنين.

وأضاف حجازى أن تنوع آراء المواطنين حول أداء الخدمة المقدمة من الهيئة ما بين الرفض والقبول أمرًا طبيعيًا، مضيفًا: لدينا جهات رقابية داخل الهيئة لرصد أى تجاوزات والتصدى لها على الفور.


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