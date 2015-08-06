محافظ المنيا يصرف 10 آلاف جنيه لأسرة شهيد بنى مزار ويطلق اسمه على مدرسة

فى استجابة سريعة لليوم السابع، بعد نشر استنكار المهندس قرنى عبد الكريم إبراهيم والد الشهيد مجند محمد قرنى عبد الكريم إبراهيم من مركز بنى مزار، لتجاهل المسئولين والمحافظ له وعدم تقديمهم واجب العزاء، قرر اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، إطلاق اسم الشهيد مجند محمد القرنى عبد الكريم إبراهيم، على مدرسة صفط الثانوية العامة المشتركة بقرية صفط أبو جرج مسقط رأس الشهيد، بمركز بنى مزار، وذلك تخليدًا لذكراه العطرة ودوره العظيم فى الدفاع عن الوطن، كما قرر المحافظ صرف مبلغ قدره 10 آلاف جنيه (عشرة آلاف جنيه)، مساعدة مالية لأسرة الشهيد، كما وعد المحافظ أسرة الشهيد بتوفير فرصة عمل لشقيقه.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ أمس لأسرة الشهيد، حيث أكد المحافظ، أن ما تقدمه الدولة لأسر الشهداء لا يضاهى المقابل الذى قدموه للوطن من تضحية بالنفس من أجل رفعته واستقراره.

وأضاف المحافظ، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تثنينا عن مواصلة العمل والمضى قدمًا بالبلاد نحو التقدم والرقى.

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