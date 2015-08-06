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الإسماعيلي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع السولية للشعب الإماراتي

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الإسماعيلي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع السولية للشعب الإماراتي الإسماعيلي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع السولية للشعب الإماراتي

نفى محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي ما تردد عن توقيع لاعب خط وسط الدراويش عمرو السولية لنادي الشعب الإماراتي على سبيل الإعارة.

وانتشرت أنباء عن توقيع السولية للشعب الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة لموسم، مع وضع شرط في العقد يجبره على العودة للإسماعيلي حال عودته لمصر.

وتحدث أبو السعود لـ FilGoal.com قائلا:"السولية لم يوقع على عقد انتقاله للنادي الإماراتي حتى الآن".

وأضاف"هناك محاولات تبذل معه من أجل إقناعه بالموافقة على العرض المقدم لضمه".

وتابع"أما عن الشرط الذي يجبره على العودة للإسماعيلي حال رغبة اللاعب في العودة لمصر، فهذا إذا ما قرر ترك النادي الإماراتي في منتصف الإعارة وليس في نهايتها".

وأوضح"إذا ما ترك السولية بعد شهر أو شهرين فهذا الشرط يجبره على العودة للإسماعيلي، ولكن بعد نهاية الموسم فهو حر في تقرير مصيره".

وتابع"لكن هناك مرونة من السولية على عكس الرفض التام الذي كان يحدث خلال الأيام الماضية".

وعن وجود عرض آخر من الوحدة الإماراتي لضم السولية، أجاب أبو السعود باقتضاب"لا يوجد أي عرض للاعب سوى من نادي الشعب فقط".

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