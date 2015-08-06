أخبار عاجلة

هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
بالصور- تعرف على ملكة الجمال التي أصبحت عمدة جبل طارق -
الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كهربا يكشف ما دار بينه والأهلي بعد التوقيع للزمالك

Google+ Print
كهربا يكشف ما دار بينه والأهلي بعد التوقيع للزمالك كهربا يكشف ما دار بينه والأهلي بعد التوقيع للزمالك

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك الجديد المنضم من إنبي عن ما دار بينه وأحد مسؤولي الأهلي عقب توقيعه للأبيض.

وأتم كهربا انتقاله للزمالك قبل أيام قادما من إنبي وتم قيده في القائمة الإفريقية، ومن المنتظر أن يرتدي القميص الأبيض رسميا في مباراة ليوبار يوم الأحد.

وقال كهربا في تصريحات لبرنامج اللعبة الحلوة عبر قناة (LTC) يوم الأربعاء: "عقب توقيعي للزمالك تلقيت اتصالا من أحد مسؤولي الأهلي حاول إقناعي بالانضمام للقلعة الحمراء".

ووقع كهربا عقوده الشخصية مع الزمالك قبل أن يوافق إنبي على عرض بطل الدوري.

وأضاف "أخبرني مسؤول الأهلي بأنني استطيع التعاقد مع الأهلي طالما لم أبلغ إنبي برغبتي بالانتقال للزمالك، لكني أبلغته بأنني احترم كلمتي التي اعطيتها لمسؤولي القلعة البيضاء".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع