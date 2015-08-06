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مرتضى منصور يتوعد اتحاد الكرة في حالة عدم معاقبة لاعب الأهلي الجديد

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مرتضى منصور يتوعد اتحاد الكرة في حالة عدم معاقبة لاعب الأهلي الجديد مرتضى منصور يتوعد اتحاد الكرة في حالة عدم معاقبة لاعب الأهلي الجديد

توعد مرتضى منصور رئيس الزمالك اتحاد الكرة في حالة عدم معاقبة أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد الذي وقع عقودا للزمالك قبل الانضمام للقلعة الحمراء.

وتشهد كل فترة انتقالات أكثر من أزمة بين الأهلي والزمالك بسبب توقيع أحد اللاعبين للناديين في وقت واحد دون موافقة ناديه في الأساس.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة (TEN) يوم الأربعاء: "لن أترك اتحاد الكرة في حاله لو لم يعاقب أحمد الشيخ عقوبة قاسية".

وتأتي تصريحات مرتضى منصور على خلفية تقديمه لعقود انضمام أحمد الشيخ للزمالك إلى اتحاد الكرة، قبل أن يعلن الأهلي ضم اللاعب رسميا، وذلك من أجل معاقبة الشيخ بالإيقاف.

وأوضح منصور أنه سيقاتل حتى النهاية في هذه القضية بسبب ما يراه أنه تطاول على نادي الزمالك، حسب وجهة نظره.

وأتم "لو كان هذا اللاعب انضم بالفعل للزمالك بعد توقيعه للأهلي لطالبت اتحاد الكرة بمعاقبته بقسوة".

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