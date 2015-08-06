"كرنفال مائى" ضمن فعاليات أسوان للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة

شهدت خلال الساعات القليلة الماضية مدينة أسوان كرنفالاً مائيًا، شاركت فيه 16 فرقة فنون شعبية من الشباب والرياضة والثقافة، قدمت عروضها ضمن فعاليات احتفال محافظة أسوان بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وشارك فى الكرنفال حوالى 50 مركبًا شراعيًا ولنش، علاوة على لنشات شرطة المسطحات المائية، حيث تضمنت العروض الفنية رقصات الفنون الشعبية والموسيقى والأغانى الوطنية والتراثية، بحضور محافظ أسوان مصطفى يسرى، واللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، والمهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة، وأيضاً شباب وممثلى الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدنى، وخاصة مؤسسة القادة المجلس المصرى للقيادات الشبابية وائتلاف شباب إسوانلى، بالإضافة إلى بعض الأفواج السياحية، والذين شاركوا أبناء أسوان احتفالهم بهذا العرس الوطنى من خلال رفع أعلام مصر وقناة السويس، وبدأ الكرنفال من حديقة فريال وحتى المراسى السياحية الجديدة بطول 5 كم.



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