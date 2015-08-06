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تنفيذ مشروع الصرف الصحى فى 22 قرية بكفر الشيخ بتكلفة 164 مليون يورو

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استقبل الدكتور مهندس أسامة حمد عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بمكتبة ممثلى بنك الاستثمار الأوروبى وممثلين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى، للوقوف على آخر الإجراءات المتعلقة بمشروع الصرف الصحى بالمحافظة، على أن يبدأ على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تضم 22 قرية بمركزى مطوبس ودسوق، والمرحلة الثانية تضم 57 قرية بمراكز مطوبس ودسوق وبرج البرلس، على أن يتم تنفيذ المرحلتين خلال خمس سنوات .

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يهدف إلى تقليل التلوث بساحل البحر المتوسط، وهو خاص بالقرى المحيطة ببحيرة البرلس، وبتكلفه 164 مليون يورو، على أن يتم طرح المرحلة الأولى للتنفيذ فى أكتوبر 2015، ويبدأ العمل فى أبريل 2016، ومدة التنفيذ تستغرق 18 شهراً، وجارى الإعداد للمرحلة الثانية فى مراكز دسوق ومطوبس وبلطيم، كما تم بحث أسلوب ربط القرى على محطات المعالجة بهذه المراكز، ووضع التسهيلات اللازمة لإقامة هذا المشروع.

وأضاف، أن المحافظة ستضع كل التسهيلات للبدء فى تنفيذ المشروع فوراً، وأثنى على جهود وفد البنك الدولى لتعاونه فى تنفيذ المشروع .

أضاف المحافظ: "إننا نتطلع إلى أن نسبق الجدول الزمنى فى التنفيذ، مضيفًا أنه يولى اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الصرف الصحى بالمحافظة، وخاصة اهتمام رئيس الجمهورية بمشكلة الصرف الصحى وخاصة مصرف كتشنر".

وأوضح المحافظ، أن الأراضى المخصصة اللازمة للمشروع جاهزة ووجه تعليماته لمدير عام الشركة القابضة لمياه الشرب بكفر الشيخ، بتسهيل جميع العقبات أمام إقامة هذا المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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