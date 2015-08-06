محافظ قنا يكرم أسر الشهداء فى احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بتكريم أسر شهداء ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وأسر شهداء الجيش والشرطة خلال احتفالية محافظة قنا بافتتاح قناة السويس.

وقال الهجان: "لن ننسى شهداءنا لأنهم ضربوا المثل فى التضحية وسيخلدهم التاريخ وسنظل نكرمهم ونحتفل ببطولاتهم ليكونوا المثل والقدوة، موضحا أن محافظة قنا تبذل كل جهد ممكن لتقديم أى رعاية أو مساعدة لأسر الشهداء والمصابين إيمانًا منها بدورهم العظيم فى رفعة شأن الوطن".

وشارك الهجان أهالى المحافظة فرحة افتتاح قناة السويس الجديدة خلال الاحتفالية الكبرى التى نظمتها محافظة قنا بكورنيش النيل، بحضور اللواء عادل عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد واللواء صلاح الدين محمد حسان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا وعدد كبير من قيادات القوات المسلحة والشرطة وجميع وكلاء الوزارة ومديرى المديريات والجهات الحكومية بالمحافظة وبمشاركة الآلاف من أهالى محافظة قنا معبرين عن فرحتهم بهذا الإنجاز العظيم.

وأكد محافظ قنا خلال كلمته أن حفر قناة السويس الجديدة بسواعد مصرية وبتمويل مصرى فى هذا الزمن القصير يعد معجزة بشرية بكل المقاييس، ودليل علي قدرة المصريين على الإنجاز والتحدى وصنع المعجزات، مضيفا أن الشعب المصرى استطاع جمع 64 مليار جنيه فى ثمانية أيام، ما يعكس حس المصريين الوطنى والتفافهم حول قيادتهم.