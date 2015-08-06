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رئيس جامعة طنطا عن افتتاح القناة:"اليوم احتفال..وغدا انطلاقة نحو التنمية"

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رئيس جامعة طنطا عن افتتاح القناة:"اليوم احتفال..وغدا انطلاقة نحو التنمية" رئيس جامعة طنطا عن افتتاح القناة:"اليوم احتفال..وغدا انطلاقة نحو التنمية"
قدم مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتورعبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس الجامعة، التهنئة إلى الشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأعرب المجلس عن تقديره وامتنانه إلى كل من ساهم بنقطة عرق أو قدم دعما فى سبيل إنجاح باكورة مشروعات القومية في وقت قياسى، كما وجه المجلس التحية إلى القيادة السياسية الوطنية صاحبة القرار وإلى القوات المسلحة وهيئة قناة السويس والشركات المدنية التي أخذت على عاتقها فى تحقيق تلك المعجزة.

وأشار الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة أنه إذا كان اليوم الخميس هو موعدنا الذى انتظرناه عاما لنحتفل بهذا الإنجاز، فيجب أن يكون الغد هو الانطلاقة نحو التنمية على ضفتى ومحور القناة الجديدة وتحقيق أقصى قيمة مضافة من هذا الاعجاز الذى تم بسواعد وأموال المصريين .

طالب رئيس الجامعة عمداء الكليات أن يتخذوا من مشروع قناة السويس الجديدة نموذجا ودليلا لهم في العمل والحب والإخلاص ويتبنى كلٌ فى كليته مشروعا علميا يساهم في تنمية الوطن.

وأعلن رئيس الجامعة عن مشاركة جامعة طنطا فرحة المصريين بافتتاح قناة السويس الجديدة حيث تزينت في أجمل حللها فانتشرت اللافتات والبنرات التى تشيد بالانجاز الضخم على واجهات الجامعة الرئيسية ووحداتها والميادين الرئيسية بمدينة طنطا، وعرض بانوراما توضح التطور التاريخى ومراحل قصة قناة السويس منذ عهد الخديوى سعيد حتى افتتاح القناة الجديدة.

وأضاف أن الجامعة نظمت أمس الأربعاء حفلا فنيا غنائيا أمام المبنى الرئيسى بشارع الجيش شارك فيه جموع الشعب المصرى فرقة كورال الجامعة لترديد الأناشيد والأغانى الوطنية وتقديم العروض الفنية تواكبا مع انطلاق فاعليات احتفال الدولة بهذا الحدث.

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مصر 365

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