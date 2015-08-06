قائد الجيش الثالث ومحافظ السويس يشاركان باحتفالات القناة الجديدة

شارك اللواء محمد عبد اللاه، قائد الجيش الثالث الميدانى، واللواء العربى السروى، محافظ السويس، واللواء جمال عبد البارى، مدير أمن السويس، مساء أمس بالاحتفالية التى نظمتها مديرية الشباب والرياضية بكورنيش السويس بمناسبة افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.

وشاهد المسئولون عرض دراجات مديرية الشباب والرياضية ومراكز الشباب على الكورنيش، بالإضافة إلى كرنفال عربات الزهور بمشاركة الفنون الشعبية وفرقة الكشافة والطلائع بشعبها.

فيما شهد الكورنيش قيام المواطنين بالاحتفال على أنغام أغانى تسلم الأيادى ويا حبيبتى يا مصر والعديد من الأغانى الوطنية.



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