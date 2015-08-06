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سقوط مسجل بحوزته سلاح آلي وطلقات بكوم امبو

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سقوط مسجل بحوزته سلاح آلي وطلقات بكوم امبو سقوط مسجل بحوزته سلاح آلي وطلقات بكوم امبو
تمكن رجال المباحث بأسوان خلال الساعات الماضية من ضبط عاطل له معلومات جنائية مسجلة و بحوزته سلاح آلي وطلقات أثناء تواجده بدائرة مركز كوم امبو تم تحريز المضبوطات واقتياد المتهم لديوان المركز تحت تصرف النيابة المختصة للتحقيق .

وكانت قد ألقت قوة أمنية بكوم امبو القبض علي المتهم ( رمضان . ع )32 سنة و السابق اتهامه في (6) قضايا متنوعة وبحيازته بندقية آلية و ( 10 ) طلقات من نفس عيار السلاح المضبوط و بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس تحرر له المحضر (3432) إداري كوم امبو فيما جاري إخطار النيابة العامة للتحقيق.
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مصر 365