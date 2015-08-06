سقوط مسجل بحوزته سلاح آلي وطلقات بكوم امبو

تمكن رجال المباحث بأسوان خلال الساعات الماضية من ضبط عاطل له معلومات جنائية مسجلة و بحوزته سلاح آلي وطلقات أثناء تواجده بدائرة مركز كوم امبو تم تحريز المضبوطات واقتياد المتهم لديوان المركز تحت تصرف النيابة المختصة للتحقيق .إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت قد ألقت قوة أمنية بكوم امبو القبض علي المتهم ( رمضان . ع )32 سنة و السابق اتهامه في (6) قضايا متنوعة وبحيازته بندقية آلية و ( 10 ) طلقات من نفس عيار السلاح المضبوط و بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس تحرر له المحضر (3432) إداري كوم امبو فيما جاري إخطار النيابة العامة للتحقيق.
وكانت قد ألقت قوة أمنية بكوم امبو القبض علي المتهم ( رمضان . ع )32 سنة و السابق اتهامه في (6) قضايا متنوعة وبحيازته بندقية آلية و ( 10 ) طلقات من نفس عيار السلاح المضبوط و بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس تحرر له المحضر (3432) إداري كوم امبو فيما جاري إخطار النيابة العامة للتحقيق.
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